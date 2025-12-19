Kurz vor ihrer Schließung sind in Zehdenick zwei Supermärkte vollständig abgebrannt. Die Polizei will nun ermitteln.

Zehdenick - Ein Supermarktkomplex in Zehdenick ist kurz vor seiner endgültigen Schließung und des Abrisses komplett ausgebrannt. Kriminaltechniker sollen nun zum Einsatz kommen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Es werden zudem Zeugen befragt, ob sie andere Personen im Umfeld der Märkte wahrgenommen hätten. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“

Ungewöhnlich ist der Zeitpunkt des Brandes. Am Samstag sollten beide Märkte zum letzten Mal geöffnet werden. Dazu kommt es nun nicht. Geplant war ein Abriss und ein anschließender Neubau der Märkte.

Brand am Morgen unter Kontrolle

Der Brandnotruf war nach Polizeiangaben gegen Mitternacht bei den Einsatzkräften eingegangen. Am Morgen galt der Brand als unter Kontrolle. Es fanden noch Restlöscharbeiten bis in den Nachmittag hinein statt. „Die Gebäude waren in Vollbrand.“ Die Aufräumarbeiten müssen vom Eigentümer übernommen werden.

Bereits auf der Anfahrt hätten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Im Verladebereich des einen Supermarktes habe man ein Feuer festgestellt, das sich binnen weniger Minuten auch auf den anderen Supermarkt ausweitete. „Wir haben Maßnahmen ergriffen, um ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Objekte zu verhindern. In dem Markt war nichts mehr zu retten“, führte der Sprecher aus. Nach seinen Informationen standen die Märkte kurz vor der Schließung.

Wegen der starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung warnte die Rettungsleitstelle die Bevölkerung über die Warnapp Katwarn. „Meiden Sie das betroffene Gebiet. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.“ Die Warnung wurde am Morgen zurückgenommen.

75 Feuerwehrleute im Einsatz

Die zwei Supermärkte im Landkreis Oberhavel waren unter einem Dach untergebracht. Aufgrund der Löscharbeiten sei die Bundesstraße 109 derzeit voll gesperrt. Insgesamt 75 Kräfte der Feuerwehr und zusätzliche THW-Mitarbeiter waren in der Nacht im Einsatz. Wie lange die Restlöscharbeiten noch andauern werden, war zunächst unklar. Auch zur Brandursache konnte die Polizei bislang keine Auskunft geben.