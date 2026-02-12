Schock am Einkaufszentrum: Ein Fußgänger wird von einem SUV überrollt und schwer verletzt. Was ist bislang über den Unfall bekannt?

Bei einem Unfall mit einem SUV erlitt ein Mann mehrere Brüche und kam in eine Klinik. (Symbolbild)

Berlin - Ein Fußgänger ist in Berlin-Neukölln an der Ausfahrt eines Einkaufscenter-Parkplatzes von einem SUV überrollt und schwer verletzt worden. Der 60 Jahre alte Mann erlitt bei dem Unfall am Mittwochnachmittag mehrere Brüche im Bereich des Oberkörpers und innere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

In Lebensgefahr soll er laut Polizei nicht schweben. Wie es zu dem Unfall kam, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte der Mann die Ausfahrt des Einkaufszentrums an der Karl-Marx-Straße, als er von dem Wagen überfahren wurde.