SV Elversberg verliert Kapitän Fellhauer an den FC Augsburg

Augsburg - Robin Fellhauer setzt nach dem verpassten Aufstieg mit der SV Elversberg seine Karriere in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg fort. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb bei seinem neuen Club einen Vertrag bis Juni 2029. Über weitere Details vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, hieß es in einer Mitteilung.

Fellhauer absolvierte für die SVE, die erst in der Relegation knapp am 1. FC Heidenheim gescheitert war, 178 Pflichtspiele und entwickelte sich bei den Saarländern zum Führungsspieler und Kapitän. Er gilt als Defensiv-Allrounder und könnte unter Augsburgs neuem Trainer Sandro Wagner somit auch in der Innenverteidigung oder auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommen.

„Passt optimal“

„Robin passt optimal zu unserem Anforderungsprofil: Er ist lauf- und zweikampfstark, flexibel einsetzbar und bringt zudem Offensivqualitäten mit“, sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. „Dass wir einen der Top-Spieler der vergangenen Zweitliga-Saison gewinnen konnten, freut uns sehr.“