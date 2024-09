Berlin - Der 1. FC Union Berlin will seinen guten Start in der Fußball-Bundesliga ausbauen. Gegen die zuletzt zweimal geschlagene TSG 1899 Hoffenheim sieht Trainer Bo Svensson die noch unbezwungenen Eisernen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion an der alten Försterei aber vor einer kniffligen Aufgabe. Unterschätzen dürfe man die Kraichgauer nicht, mahnte der Däne.

„Es wird ein schweres Spiel, wir müssen den Fokus auf uns selbst haben“, forderte er. Mit nur einem Gegentor aus den bisher drei Spielen weist Union die beste Marke aller Bundesligisten auf. Allerdings gelangen bisher auch nur zwei eigene Treffer.

Rönnows Jubiläum

Personell muss Svensson, der beim 0:0 zuletzt bei RB Leipzig wegen eines Infekts selbst fehlte, keine größeren Umbauarbeiten vornehmen. Jordan dürfte wieder als Stoßstürmer auflaufen. Kapitän Christopher Trimmel wäre eine Alternative für Janik Haberer auf der rechten Außenbahn. Torwart Frederik Rönnow steht vor seinem 100. Pflichtspieleinsatz für die Köpenicker.