Die Weißenfelser Basketballer lassen auch im dritten Punktspiel nichts anbrennen und legen im dritten Viertel den Grundstein zum Erfolg.

Vechta - Die Basketballer von Syntainics MBC haben einen Start nach Maß in die neue Saison erwischt. Die Weißenfelser gewannen ihr Gastspiel bei Rasta Vechta mit 96:83 (45:43). Den größten Anteil am Erfolg der MBC-Profis hatten Marcus Foster (25), Khyrhi Thomas (20), Charles Challison, Jure Planinic (je 16) und Spencer Reaves (12). Für die Gastgeber erzielten Alonzo Verge Jr. (19), Tommy Kuhse (18) und TJ Bamba (16) die meisten Punkte.

In einer ausgeglichenen Partie konnte sich in den ersten beiden Vierteln keine Mannschaft entscheidend absetzen. Im dritten Viertel stellten jedoch die Gäste die Weichen auf Sieg und zogen vom 45:45 (22.) auf 73:57 (29.) davon und gerieten nach diesem Zwischenspurt nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Die Weißenfelser profitierten dabei von ihrer besseren Trefferquote aus dem Feld (50:47 Prozent). Außerdem konnten die Gäste 13 ihrer 31 Dreier-Versuche erfolgreich verwandeln.