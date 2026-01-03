Die Weißenfelser Bundesliga-Basketballer verpassen zum Jahresauftakt die Trendwende. Im Heimspiel gegen Jena sieht es lange gut aus, doch im Schlussviertel gelingt ihnen nichts mehr.

Weißenfels - Die Bundesliga-Basketballer des Syntainics MBC haben ihre Negativserie auch zu Beginn des neuen Jahres nicht stoppen können. Das Team von Trainer Marco Ramondino unterlag am Samstagabend Aufsteiger Science City Jena vor heimischer Kulisse mit 86:95 (50:44) und kassierte damit die vierte Niederlage nacheinander.

Khyri Thomas avancierte vor 3.000 Zuschauern mit 22 Punkten zum besten Werfer des MBC (14:14 Punkte). Für Jena (10:16), das nach fünf Niederlagen erstmals wieder gewann, erzielte Keith Braxton Jr. 22 Zähler. Joe Wieskamp glänzte mit 20 Punkten und 13 Rebounds.

Nachlassende Gastgeber zum Ende

Der MBC fand nur mühsam in die Partie und offenbarte Probleme mit dem schnellen Umschaltspiel der Gäste, die sich bis zur 17. Minute auf 40:33 absetzen konnten. Danach platzte bei den Weißenfelser der Knoten in der Offensive. Mit einem 16:4-Lauf eroberten sie die Halbzeitführung und bauten diese vor allem dank ihrer Treffsicherheit von der Dreierlinie auf 70:61 (28.) aus.

Doch die Thüringer steckten nicht auf. Sie steigerten sich in der Defensive und glichen Mitte des letzten Viertels gegen stark nachlassende Gastgeber zum 78:78 aus. 116 Sekunden vor Schluss traf Eric Washington per Dreier zur 87:85-Führung für den Aufsteiger, der danach nichts mehr anbrennen ließ.