Pokalsieger Syntainics MBC hat die Lücke nach dem Weggang von Koné geschlossen. Aus Lettland kommt ein finnischer Nationalspieler.

Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat nach dem Weggang von Bazoumana Koné einen neuen Aufbauspieler verpflichtet. Vom lettischen Erstligisten BK Ventspils kommt der finnische Nationalspieler Perttu Blomgren nach Weißenfels, wie der Verein bekanntgab. Der 24-Jährige erhält zunächst einen Vertrag bis Ende 2025 mit der Option der Verlängerung bis Saisonende.

„Seit dem Trainingsauftakt plagt uns ein personeller Engpass auf der Aufbauposition. Wir waren seither gezwungen zu improvisieren“, sagt Headcoach Marco Ramondino, „das ist uns zwar gut gelungen, aber es wäre nicht mehr lange gut gegangen.“

Da es keinen geeignete deutschen Spieler gab, habe der MBC im Ausland geschaut „In Perttu haben wir einen vielseitigen, talentierten Guard gefunden, der Entlastung von der Bank bringen und uns weiterhelfen wird“, so der Trainer.

Bereits mit 15 Jahren kam Blomgren in der höchsten finnischen Spielklasse zum Debüt bei seinem Heimatverein Kobrat Lapua, mit 22 Jahren folgte der erste Auftritt in der Nationalmannschaft. Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte Blomgren bei Helios Suns Domzale in Slowenien, KK Bosna Sarajevo in Bosnien-Herzegowina sowie ab Januar 2025 in Lettland, ehe jetzt der Schritt nach Weißenfels erfolgte.