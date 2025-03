Sziborra-Seidlitz will die Grünen in Sachsen-Anhalt anführen

Susan Sziborra-Seidlitz strebt erneut den Landesvorsitz an. (Archivbild)

Magdeburg - Die Landtagsabgeordnete Susan Sziborra-Seidlitz will die Grünen in Sachsen-Anhalt anführen - als Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2026. „Damit Sachsen-Anhalt gerechter, nachhaltiger und lebenswerter wird, braucht es uns als starke grüne Stimme im Landtag – und als Partei, die entschlossen und weitsichtig agiert“, schrieb die 47-Jährige öffentlich an die Parteimitglieder. Als Motto rief sie aus: „Lasst uns zusammen mutig sein!“.

„All das schaffen wir - aber nur zusammen“, sagt Sziborra-Seidlitz

„All das schaffen wir - aber nur zusammen. Ich möchte diese Aufgabe gemeinsam mit euch anpacken und bin bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen – wenn ihr es wollt, als Spitzenkandidatin für Bündnis 90/Die Grünen und zur Landtagswahl 2026 und im Mai als neue Landesvorsitzende unserer Partei“, so Sziborra-Seidlitz weiter. Die Neuwahl des Landesvorstands ist für Mai geplant.

Damit wird die Aufstellung der Grünen für die kommenden Jahre weiter deutlich. Erst gestern hatte Landtagsfraktionschefin Cornelia Lüddemann angekündigt, nicht erneut als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf 2026 zu gehen. Co-Landeschefin Madeleine Linke erklärte, sich vom Vorsitz zurückzuziehen. „Ich bin überzeugt, dass die Landesvorsitzende nicht nur den Wahlkampf führen, sondern auch den Weg in den Landtag als Spitzenkandidatin ebnen sollte“, sagte Linke.

Grüne sollen programmatisch Kante zeigen und sichtbar sein

Sziborra-Seidlitz, die Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Mutter von drei Kindern ist, erklärte weiter: „Als Landesvorsitzende möchte ich dafür sorgen, dass wir programmatisch klare Kante zeigen, dass unsere Strukturen professionell sind und dass wir landesweit schlagkräftig und sichtbar auftreten.“

Sziborra-Seidlitz kümmert sich in der Landtagsfraktion aktuell um die Themen Bildung, Gesundheit und Soziales. Die 47-Jährige führte die Grünen in Sachsen-Anhalt bereits von 2016 bis 2021, als in Sachsen-Anhalt ein schwarz-rot-grünes Bündnis regierte. Seit vier Jahren ist sie Abgeordnete im Landtag.