Einblicke in die Bergbau-Tradition in Südbrandenburg: Das Besucherbergwerk F 60 in Lichterfeld beteiligt sich am 3. Tag der Industriekultur in Brandenburg. (Archivbild)

Velten/Potsdam - Die Geschichte alter Industriestandorte in Brandenburg wird erlebbar: Am Tag der Industriekultur an diesem Samstag (9. August) öffnen Museen und ehemalige Fabriken ihre Türen. Der landesweite Auftakt wird in Velten gefeiert - ein traditionsreicher Ort der Tonindustrie und Sitz des Ofenmuseums, wie der Museumsverband ankündigte.

Am 3. Tag der Industriekultur beteiligen sich Städte in ganz Brandenburg. Darunter ist etwa das Hütten- und Fischereimuseum in Peitz im Spree-Neiße-Kreis, in dem Besucher Handwerkern über die Schulter schauen können. Das Besucherbergwerk F60 im südbrandenburgischen Lichterfeld (Elbe-Elster-Kreis) bietet eine „Sonderschicht“-Führung am stählernen Koloss - samt „Bergmannsschnaps“, wie es hieß.

Im Industriemuseum Region Teltow lässt sich auch moderne Technik erleben wie ein 3D-Druck und der Einsatz von Robotern. In Wittenberge gibt es eine Tour durch den Historischen Lokschuppen - ein Eisenbahnmuseum. Rathenow im Havelland gibt Einblicke in die lange Tradition der optischen Industrie in der Stadt.

Der Aktionstag zur Industriekultur ist eine Initiative des Museumsverbandes und des Touristischen Netzwerkes Industriekultur Brandenburg.