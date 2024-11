Start des Karnevals in Rio de Janeiro, ein Ausbruch des Vesuvs, das Renngeschehen der Formel 1 in Monaco: Es ist viel los im Hamburger Miniatur Wunderland. Da dürfen die Nachrichten nicht fehlen.

Hamburg - „Tagesschau“-Sprecherin Susanne Daubner (63) gibt es jetzt auch in klein: Ab sofort präsentiert die beliebte Moderatorin die ARD-Nachrichtensendung im Hamburger Miniatur Wunderland. Damit löst sie ihren ehemaligen Kollegen Jan Hofer (74) ab, dessen Figur im Miniaturstudio über 320.000 Sendungen auf Knopfdruck sprach, und bringt zugleich frische Nachrichtenthemen mit, wie das Miniatur Wunderland mitteilte. „Es ist toll, dass wir hier seit 2015 präsent sind und ich bin gespannt, ob man mich als Figur erkennt“, sagte Daubner bei der Präsentation im Hamburg-Abschnitt der Modelleisenbahn und startete per Knopfdruck die erste Sendung im Hightech-Miniatur-Nachrichtenstudio.

Darin erfahren die Besucher des Miniatur Wunderlandes vom Start der Karnevalssaison in Rio de Janeiro, vom Ausbruch des Vesuvs in Italien, einem Konzert in der Elbphilharmonie oder dem Renngeschehen der Formel 1 in Monaco. Natürlich darf auch die Abstimmung über das Jugendwort des Jahres nicht fehlen: Nominiert sind die Wortschöpfungen „Lokomotivated“, „er/sie ist Handarbeit“ und „Kleben bleiben“. Besonders begeistert zeigte sich Daubner von der Nachricht „Fliegen wird endlich nachhaltiger“: Die sogenannte Bummel, halb Biene, halb Hummel, ist mit zwei Flügelschlägen pro Sekunde unterwegs und kann zehn Freiluftpassagiere mitnehmen.

Das Miniatur Wunderland ist laut Guinness World Records die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Sie befindet sich in der historischen Speicherstadt in Hamburg und zählt zu den beliebtesten und meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Deutschland.