Weißenfels - Basketball-Talent Ilias Amin hat beim Bundesligisten Syntainics MBC einen Profivertrag bekommen. Der erst 18-Jährige unterschrieb bei den Weißenfelsern einen Dreijahresvertrag und wird als 14. Spieler zum Kader gehören, teilte der MBC mit. Amin ist ein 1,92 Meter großer Aufbauspieler, der in der zurückliegenden Saison 2023/24 als Leistungsträger mit 9,2 Punkten im Schnitt maßgeblich zum Aufstieg des USC Leipzig in die 1. Regionalliga beitrug.

Nach seinem Schulabschluss wird sich der in Münster geborene und in Leipzig aufgewachsene Spieler nun vorerst voll auf den Basketballsport konzentrieren. Per Doppellizenz soll er weiterhin bei den Sachsen und zusätzlich auch bei Kooperationspartner BSW Sixers in der ProB Spielpraxis sammeln. Zudem darf U16-Nationalspieler Mika Siegert mit den Wölfen ins Trainingslager nach Slowenien reisen und soll danach regelmäßig am Training teilnehmen.

„Ilias und Mika passen vom Profil her genau zu uns. Sie sind Talente aus der Region, sie haben bereits in unserem Nachwuchsprogramm MBA gespielt. Ilias kenne ich zudem von den BSW Sixers, wo er in der Vergangenheit bereits im erweiterten Kader stand“, sagte der neue Assistenztrainer Christopher Schreiber, der beide Talente behutsam an das Bundesligateam von Chefcoach Janis Gailitis heranführen möchte.