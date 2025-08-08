Was Sportvorstand Max Eberl nach dem Testspiel-Sieg gegen Tottenham schon andeutet, ist nun fix: Mittelfeld-Talent Lennart Karl bleibt in München. Und noch ein Nachwuchsspieler verlängert.

München - Der FC Bayern München hat wie erwartet den Vertrag von Toptalent Lennart Karl verlängert. Genau wie der 17-Jährige bekam auch Nachwuchsspieler Wisdom Mike (16) einen neuen Kontrakt beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Zu den Laufzeiten machte der Club keine Angaben.

Man wolle das Duo „kontinuierlich an die Profis heranführen“, sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl in einer Vereinsmitteilung. „Sie sollen mit unserer Unterstützung jeden Tag alles geben, denn wir wünschen uns neben Jamal Musiala, Aleks Pavlović und Josip Stanišić weitere Eigengewächse in unserer ersten Mannschaft.“ Beim 4:0 im Testspiel gegen Tottenham Hotspur am Donnerstagabend waren die beiden Talente eingewechselt worden.

Als Backup für Olise eingeplant

Karl, dessen Vertrag in München ursprünglich bis 2026 datiert war, hatte gegen den Europa-League-Sieger aus England sogar sehenswert getroffen. Der Mittelfeldspieler gilt aktuell als eine der größten Zukunftshoffnungen vom FC Bayern Campus. In der neuen Saison soll Karl als Backup für den französischen Offensivstar Michael Olise Einsatzzeit bei den Profis bekommen.

Berater des Talents ist Ex-Nationalspieler Michael Ballack, der im Rahmen des Testspiels gegen die Spurs auf der Ehrentribüne unweit von Eberl gesehen wurde. Eberl hatte nach der Partie bereits gesagt, dass es hinsichtlich einer Vertragsverlängerung bei Karl gut aussehe.