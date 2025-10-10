Mit einem Messer bedroht ein junger Mann in Vechta-Langförden einen Kassierer und erbeutet Bargeld sowie Tabakwaren. Wenig später kann die Polizei den Täter stellen.

Die Polizei konnte den jungen Täter schnell stellen und das Diebesgut sicherstellen. (Symbolbild)

Vechta - Ein 20-Jähriger hat am Donnerstagabend in Vechta-Langförden eine Tankstelle überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann den Verkaufsraum und bedrohte den Kassierer hinter dem Tresen mit einem Messer. Anschließend erbeutete er Bargeld, Tabakwaren und Zubehör.

Der Täter flüchtete nach dem Überfall mit einem Fahrrad. Der Kassierer konnte jedoch Hinweise auf seine Identität geben, sodass die Polizei den 20-Jährigen bereits rund eine halbe Stunde später in der Nähe seines Wohnortes festnehmen konnte.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten das Diebesgut sicher. Verletzt wurde niemand. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam – die Staatsanwaltschaft prüft, ob ein Haftantrag gestellt wird.