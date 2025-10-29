Mit provokanten Bildern startet Till Lindemann seine Solo-Tour vor mehr als 10.000 Fans in Leipzig. Die Tournee führt durch Europa - und bis nach Australien.

Leipzig - Till Lindemann (62) füllt auch als Solo-Künstler die größten Konzerthallen. Zum Auftakt seiner Solo-Tournee „Meine Welt“ spielte der Rammstein-Frontmann vor mehr als 10.000 Menschen in der Leipziger Quarterback Arena. In 90 intensiven Minuten bannte der 62-Jährige das Publikum - mit musikalischer Wucht, provokanten Texte und Bühnenbildern.

Lindemann inszenierte zu wummernden Bassklängen und zu Tänzerinnen, die auf Podesten fünf Meter in die Höhe schwebten, eine gewaltige Show. In keinem der Songs fehlte es an der Lindemann-typischen Provokation: Nonnen tanzten in Strapsen, die Drummerin warf Torten ins Publikum, und auf der riesigen Leinwand wurde viel nackte Haut, Blut oder auch Erbrochenes gezeigt.

Die Tour führt durch Deutschlands und Europas größte Städte und zum Abschluss im Januar nach Australien.