Santa Barbara - Der US-Schauspieler Ron Ely („Tarzan“) ist tot. Der 86-Jährige sei bereits am 29. September im Kreise der Familie gestorben, teilte seine Tochter Kirsten dem Portal TMZ mit. „Wo immer er hinkam, hat er eine mächtige Welle des positiven Einflusses ausgelöst“, würdigte sie ihn in einem Instagram-Post. Ely wurde in den 1960er Jahren als „Tarzan“ in der gleichnamigen NBC-Serie berühmt. 1972 stand er zudem in dem Italo-Western „100 Fäuste und ein Vaterunser“ zusammen mit Uschi Glas vor der Kamera.

Auch in dem Abenteuerfilm „Doc Savage – Der Mann aus Bronze“ (1975) hatte er eine Hauptrolle. Später war er in TV-Serien wie „Fantasy Island“ und „Love Boat“ zu sehen. Zudem schrieb Ely mehrere Romane.

Ely war seit 1984 mit Valerie Lundeen verheiratet, einer früheren Schönheitskönigin aus Florida. Das Paar hatte drei Kinder: zwei Töchter und Sohn. Vor vier Jahren wurde die Familie durch ein Gewaltverbrechen erschüttert, bei dem Elys Sohn Cameron zunächst seine Mutter erstach und später von der Polizei erschossen wurde.