Preußisch Oldendorf - Unbekannte haben in Ostwestfalen eine verdächtig aussehende Tasche in einer Bankfiliale abgestellt und so einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Aus der Tasche in Preußisch Oldendorf im äußersten Nordosten von NRW hätten Kabel herausgeragt, teilte die Polizei mit. Deshalb hätten auch Fachleute des Landeskriminalamts zunächst nicht sicher sagen können, ob es sich um einen echten Sprengsatz handelt.

Die Tasche sei in unmittelbarer Nähe zu einem Geldautomaten im Vorraum der Bank gefunden worden. Das Gebäude, in dem auch mehrere Wohnungen sind, wurde daraufhin geräumt. Die Bankfiliale selbst war am Samstag ohnehin nicht geöffnet.

Nach einer genaueren Untersuchung der Tasche hätten die Spezialisten schließlich Entwarnung geben können. Die Polizei ermittelt nun, wer die Tasche dort abgestellt hat und warum.