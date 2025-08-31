Feueralarm in Lahn: Eine Lager- und Maschinenhalle brennt in der Nacht komplett nieder. Der Schaden ist hoch.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Foto Archiv)

Lahn - Beim Brand einer Lagerhalle in Lahn im Landkreis Emsland ist ein hoher Schaden entstanden. Die etwa 2.200 Quadratmeter große Halle und die darauf montierte Photovoltaikanlage wurden bei dem Brand am Samstagabend vollständig zerstört, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500.000 Euro.

Übergreifen auf Biogasanlage konnte verhindert werden

Die Feuerwehr wurde den Angaben zufolge gegen 19.30 Uhr alarmiert und war mit einem Großaufgebot vor Ort. Den Kräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Biogasanlage zu verhindern. Die Brandursache ist bislang unklar.