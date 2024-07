Mit mehreren Rettungsboten und Tauchern hat die Berliner Feuerwehr am Dienstagabend nach einer 33-Jährigen im Groß Glienicker See gesucht - und ist fündig geworden.

Taucher bergen leblose Frau aus Groß Glienicker See

Berlin - Am Groß Glienicker See (Berlin-Spandau) haben Feuerwehrkräfte eine leblose Frau aus dem Wasser geborgen - Reanimationsversuche sind erfolglos geblieben. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 33-Jährige. Derzeit gehe man von einem Unfall aus. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, ging am Dienstagabend der Notruf wegen einer im Wasser verschwundenen Person ein. Mit zwei Rettungsboten und mehreren Tauchern sei die Suche vom Strandbad Glienicke aus eingeleitet worden.

Schon fünf Minuten später fanden Taucher demnach den leblosen Körper im Wasser des Sees. Die sofort eingeleitete Reanimation blieb erfolglos. Die Todesursache sei unklar, hieß es. Die Ermittlungen wurden an die Kriminalpolizei übergeben.