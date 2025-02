Berlin - Bei den Straftaten in Berliner Grünanlagen liegt der Görlitzer Park in Kreuzberg mit riesigem Vorsprung auf einem unrühmlichen ersten Platz. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei in ihrer Statistik im Park 936 Straftaten, im Vorjahr waren es 1.373, wie Senat und Polizei auf eine Anfrage der AfD antworteten.

Andere Parks kamen auf deutlich weniger Kriminalität, meisten waren es bis zu 200 Taten im Jahr, die angezeigt wurden. So etwa im Mauerpark in Prenzlauer Berg (193 Straftaten), Treptower Park (132), Volkspark Friedrichshain (113), Park Gleisdreieck (111), Tempelhofer Feld (101), Hasenheide (98) sowie Kleiner Tiergarten (77) und Großer Tiergarten (48). Die anderen Parks waren weitgehend frei von Kriminalität.

Von den 936 registrierten Straftaten im Görlitzer Park waren 190 sogenannte Rohheitsdelikte, also Gewalttaten wie Körperverletzungen und Raubtaten, 173 waren Diebstähle und 539 weitere Delikte, darunter auch Drogenbesitz und -handel. Auch in den anderen Parks ging es vor allem um diese Taten, die sich oft innerhalb bestimmter Gruppen abspielten.

Bei der Statistik muss beachtet werden, dass sie nur die angezeigten oder sonst von der Polizei festgestellten Straftaten auflistet. Außerdem gibt es viele Taten, die von den Opfern oder anderen Beteiligten aus verschiedenen Gründen gar nicht erst angezeigt werden. Im Görlitzer Park ist die Polizei wegen des verbreiteten Drogenhandels oft zu Kontrollen unterwegs, entsprechend viele Delikte werden festgestellt. In anderen Parks wird deutlich weniger kontrolliert.