1. Mai Tausende bei Mai-Kundgebungen: Demo gegen Rechts in Gera

Hohe Inflation und harte Tarifauseinandersetzungen in vielen Branchen haben in diesem Jahr die Gewerkschaftsforderungen am Tag der Arbeit auch in Thüringen bestimmt. Am Rande einer Demo gegen Rechtsextreme gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei.