Karnevalfans ziehen am Samstag vor dem Rosenmontag durch die Innenstadt von Osnabrück. Es gibt bunte Kostüme, Süßigkeiten - und am Ende eine Party.

Osnabrück - Der Karnevalsumzug am Ossensamstag hat nach Angaben der Polizei rund 20.000 Zuschauer in die Osnabrücker Innenstadt gelockt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und bedecktem Himmel jubelten Karnevalfans dem Umzug zu. Mit dabei waren Spielmannszüge, Tanzgruppen, Vereine und viele geschmückte Umzugswagen und Laster mit Musik.

Bis zum Nachmittag blieb die Veranstaltung bis auf einige kleinere Auseinandersetzungen friedlich, wie ein Polizeisprecher sagte. Viele Straßen waren während des Umzugs für den Verkehr gesperrt.

Tradition seit 1976

Viele Zuschauer verkleideten sich ebenfalls. Der Umzug endete nach rund zwei Stunden am Rathaus. Anschließend gab es eine Party auf dem Rathausplatz. Als Ossensamstag wird in Osnabrück der Samstag vor dem Rosenmontag bezeichnet. Er findet seit dem Jahr 1976 immer an diesem Tag in Osnabrück statt. Auch in Ganderkeese fand am Samstag ein traditioneller Umzug statt.