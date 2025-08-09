Cottbus - Fantasy-Fans aus ganz Deutschland treffen sich an diesem Wochenende beim Elbenwald-Festival im südbrandenburgischen Cottbus. Mit fantasievollen Kostümen stellen sie Figuren etwa aus der Harry Potter-Reihe, Star Wars und japanischen Zeichentrickfilmen dar.

Festival-Chef Alexander Lapeta sagte, er rechne bei bestem Sommerwetter mit insgesamt rund 15.000 Zuschauern und Gästen. Die Veranstaltung, die am Freitag im Spreeauenpark in Cottbus startete, geht am Sonntagabend zu Ende. Veranstalter Lapeta sagte, das Festival werde familiärer, da auch mehr Kinder dabei seien.

Beim Elbenwald-Festival, das zum fünften Mal in Cottbus organisiert wird, treten viele Bands auf, es gibt Workshops und jede Menge „Cosplay“ (zusammengesetzt aus „costume“ und „play“). Dabei wollen Teilnehmer eine Figur aus einem Manga, einem Zeichentrickfilm oder Videospiel durch ein Kostüm und Verhalten nachstellen.