Wie viele Menschen leben zusammen? Wie viel Geld haben sie zur Verfügung? Wie blicken die Menschen auf soziale und wirtschaftliche Fragen? Eine Umfrage soll Antworten bringen.

Erfurt - Auch in diesem Jahr sollen in Thüringen wieder Menschen aus Tausenden Haushalten zu unterschiedlichen Themen befragt werden. Unter anderem soll es um Lebensformen, Bildungs- und Erwerbssituation, Internetzugänge und soziale Fragen gehen, wie das Landesstatistikamt mitteilte. Der sogenannte Mikrozensus wird jährlich in ganz Deutschland erhoben.

Die Befragung erfolgt den Angaben nach in der Regel persönlich oder per Telefon und wird vorher schriftlich angekündigt. Befragt werden soll ein Prozent der Bevölkerung, was in Thüringen rund 13.500 Haushalte sind. Wer befragt wird, werde über ein objektives mathematisch-statistisches Zufallsverfahren bestimmt.

Für die ausgewählten Haushalte bestehe Auskunftspflicht für bis zu vier Befragungen innerhalb von fünf aufeinanderfolgenden Jahren. So sollen Änderungen im Zeitverlauf festgestellt werden können. Alle Angaben werden dem Statistikamt nach streng vertraulich behandelt.