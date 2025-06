Tausende Haushalte von Stromausfall in Plauen betroffen

Tausende Haushalte waren am Mittwochnachmittag von einem Stromausfall in Plauen und Umgebung betroffen. (Symbolbild)

Von einem Stromausfall in Plauen und Umgebung waren am Mittwochnachmittag Tausende Haushalte betroffen. Ab etwa 15.30 Uhr seien rund 6.000 Kunden ohne Strom gewesen, sagte eine Sprecherin des Netzbetreibers Mitnetz Strom. Es wurde nach und nach auf andere Leitungen geschaltet, sodass die Zahl der betroffenen Kunden in den folgenden Stunden zurückging. Als Ursache für den Stromausfall wird der Sprecherin zufolge ein Kabelfehler vermutet.