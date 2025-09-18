Vor allem wer altert, muss häufig viel Geld für Pflege zahlen. Viele Menschen in Sachsen-Anhalt brauchen dabei Unterstützung vom Staat.

Halle - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Menschen gestiegen, die finanzielle Unterstützung zur Deckung ihrer Pflegekosten benötigen. Während es 2024 insgesamt 12.600 Personen waren, lag die Zahl im Jahr davor bei nur 10.995, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Der überwiegende Anteil (88,6 Prozent) dieser Menschen wohnt demnach in einer Pflegeeinrichtung.

Den Angaben zufolge waren die Menschen auf finanzielle Unterstützung angewiesen, weil ihr notwendiger Pflegebedarf nicht oder nicht vollständig durch die Pflegeversicherung gedeckt werden konnte und sie selbst oder Unterhaltspflichtige nicht ausreichend Geld hatten, um die Kosten zu zahlen. Im Schnitt waren die Personen demnach 73,9 Jahre alt.