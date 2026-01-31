In Hannover versammeln sich Tausende zu einer pro-kurdischen Demonstration. Der Protest richtet sich gegen die jüngsten Auseinandersetzungen im syrischen Kobane.

Hannover - In Hannover sind Tausende Menschen zu einer pro-kurdischen Demonstration gekommen. Nach Angaben der Polizei kamen 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei der Auftaktkundgebung ab 15 Uhr auf dem Opernplatz hatte die Polizei ersten Angaben zufolge bereits 3.500 Teilnehmende gezählt. Es kämen aber weiter Demonstrierende hinzu, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen 16.30 Uhr startete ein Demonstrationszug durch die Innenstadt. Enden soll die Versammlung um 19.30 Uhr. Bisher verlaufe alles weitgehend friedlich, hieß es bei der Polizei, es gebe keine größeren Zwischenfälle. Vereinzelt sei es aber zum Einsatz von Pyrotechnik aus dem Demonstrationszug gekommen, berichtete der Sprecher.

Aufgerufen zu der Großdemonstration hatte der Verein „NAV-DEM Hannover“. Der Protest richtet sich gegen Gewalt in Nordsyrien. Hintergrund seien die jüngsten gewalttätigen Auseinandersetzungen im überwiegend von Kurden bewohnten syrischen Ort Kobane.