Rund 44,5 Millionen Euro für die Sanierung einer Tiefgarage? Welche Auswirkungen ein marodes Parkhaus mitten in Oldenburg hat.

Oldenburg - Mit Tausenden Stützen wird eine einsturzgefährdete Tiefgarage in Oldenburg stabilisiert. Mehr als 2.000 Stützen wurden Mitte Dezember aufgestellt, rund 1.000 weitere folgen im Januar. Sie sollen die Zwischendecke zwischen den beiden Parkebenen verstärken, die für den Halt der Außenwände wichtig ist. Die sanierungsbedürftige Garage am Stadtmuseum liegt unter einer vierspurigen Straße.

Das Parkhaus wurde im Jahr 2019 geschlossen, wenige Stellplätze wurden weiter vermietet. Im Oktober 2025 stellte ein Prüfstatiker fest, dass die Stadt sofort reagieren muss, um die Garage abzusichern. Ansonsten müsste die Straße gesperrt werden. Auch angrenzende Gebäude – Wohnhäuser, Geschäfte und Museen – könnten beschädigt werden.

Bereits geplante Stabilisierungsmaßnahmen wurden daher früher umgesetzt. „Bisher sind keine Schäden entstanden – und wir tun alles dafür, dass das auch so bleibt“, sagte Stadtrat Holger Denckmann laut Mitteilung. Die Sanierung der Tiefgarage wird derweil vorbereitet - mit der Fertigstellung rechnet die Stadt frühestens Ende 2029. Die Kosten werden demnach auf 44,5 Millionen Euro geschätzt.