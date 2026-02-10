Fisch, Wurst und Kaffee: Was nach einem normalen Wocheneinkauf klingt, macht die Polizei bei einer Kontrolle stutzig. Denn Dose um Dose reiht sich im Wagen eines Mannes aneinander.

Die Polizei vermutet, dass es sich bei den Lebensmitteln um Hehlerware handelt. (Symbolbild)

Weisen - Über 1.100 Tafeln Schokolade hat die Polizei im Wagen eines 30-Jährigen in Weisen entdeckt. Er und sein Beifahrer transportierten am Montag eine ungewöhnliche Menge an Lebensmitteln durch den Landkreis Prignitz, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich dabei um Hehlerware mit einem mittleren vierstelligen Wert. Der rbb hatte zuerst berichtet.

Neben der Schokolade fanden die Beamten 286 Packungen Nüsse, 72 Packungen Kaffee, über 60 Dosen Fisch sowie Spülmaschinentabs und Wurst in großen Mengen. Einen Eigentumsnachweis hatten die beiden Männer nicht vorzeigen können, hieß es. Die Lebensmittel wurden sichergestellt, weitere Ermittlungen laufen.