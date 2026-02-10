Was steckt hinter dem Brand am verlassenen Bogensee-Areal nahe der ehemaligen Goebbels-Villa? Knapp drei Wochen später wartet die Polizei weiter auf entscheidende Hinweise. Was Ermittler nun planen.

Auf dem Bogensee-Areal in Wandlitz wurde ein Gebäude durch ein Feuer zerstört. Es gehörte zu DDR-Zeiten zur ehemaligen Hochschule der Freien Deutschen Jugend (FDJ). (Archivbild)

Wandlitz - Nach dem Brand auf dem Gelände nahe der früheren Goebbels-Villa am Bogensee in Wandlitz wollen Spezialisten der Polizei das stark beschädigte Gebäude untersuchen. Das könnte Aufschluss darüber geben, ob ein technischer Fehler oder Brandstiftung das Feuer verursacht hat, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Wegen Frost und Eis in den vergangenen Tagen sei eine kriminaltechnische Untersuchung der Brandstelle bislang nicht möglich gewesen. Sie soll folgen, sobald die Witterungsverhältnisse es zuließen, hieß es.

Im Januar war auf dem Bogensee-Areal mit der Goebbels-Villa nördlich von Berlin ein Großbrand in einem Gebäude der ehemaligen Hochschule der Freien Deutschen Jugend (FDJ) ausgebrochen. Das Gelände im Landkreis Barnim ist seit 2000 ungenutzt und verfällt. Seit langem gibt es eine Debatte darüber, wie eine neue Nutzung aussehen kann. Auf dem Areal am Bogensee hatte sich auch NS-Propagandaminister Joseph Goebbels einst eine Villa gebaut.

Kommission der Polizei ermittelt

Zur Aufklärung des Brandes gründete die Polizei bereits einen Tag nach dem Brand die Ermittlungskommission „Bogensee“. Entscheidende Zeugenhinweise gingen den Angaben nach bislang nicht ein.

Eigentümer des rund 16 Hektar großen Geländes in Brandenburg ist das Land Berlin. Weil dieses kein Geld und kein Interesse an einer Entwicklung hat, überließ der Berliner Senat das Gelände bis Ende 2027 der Gemeinde Wandlitz unentgeltlich zur Nutzung. Der Landkreis Barnim zeigte sich zuversichtlich, einen Investor zu finden.