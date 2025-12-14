Mehr als 7.000 Menschen besuchten die Plakatkunst-Ausstellung in Apolda. Besonders das berühmte „Chat Noir“-Plakat zog viele Blicke auf sich.

59 Arbeiten unter anderem von Henri de Toulouse-Lautrec und Alfons Mucha waren in der Ausstellung zur Plakatkunst des 19. Jahrhunderts im Kunsthaus Apolda zu sehen. (Archivfoto)

Apolda - Mehr als 7.000 Menschen haben eine Ausstellung über Plakatkunst im Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts im Kunsthaus Apolda besucht. „Am Ende werden es wohl zwischen 7.300 und 7.400 Besucher sein“, schätzte Beatrix Leisner, zuständige Kunstreferentin im Landratsamt des Weimarer Lands.

Das waren etwas weniger Besucher als bei der vorherigen Ausstellung über die Künstlerfreundschaft zwischen Pablo Picasso und Jean Cocteau, die rund 9.000 Gäste zählte.

„Chat Noir“ als Werbeträger

Bei der heute endenden Schau „Paris – Metropole des Entertainments: Chéret – Mucha – Toulouse-Lautrec und die Plakatkunst um 1900“ habe es ein reges Interesse an Gruppenführungen gegeben, so Leisner. Auch Begleitveranstaltungen wie Vorträge und ein Konzert seien gefragt gewesen.

Besonders viel Aufmerksamkeit schenkten die Besucher demnach dem berühmten „Chat Noir“-Plakat des Zeichners Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923): Es zeigt einen großen schwarzen Kater und bewirbt das gleichnamige ehemalige Pariser Kabarett, wo sich die Bohème traf. „Wir hoffen, dass die "Chat Noir" mit ihrem Antlitz und ihrem Blick dafür gesorgt hat, dass das Kunsthaus weiterempfohlen wird“, so Leisner. Unter den 59 großformatigen Plakaten waren auch solche von Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) und Alfons Mucha (1860–1939) zu sehen.

Als Nächstes zeigt das Kunsthaus ab Mitte Januar Mode- und Aktfotografie von Günter Rössler (1926-2012).