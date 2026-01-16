Johanngeorgenstadt/Oberwiesenthal - Das Tauwetter lässt die Freude auf Wintersport am Wochenende schmelzen. So ist die Kammloipe Erzgebirge/Vogtland nur noch eingeschränkt nutzbar. Das Tauwetter habe großen Schaden verursacht, heißt es etwa aus Johanngeorgenstadt. „Die Auflage ist nur noch sehr gering und total vereist.“ Aktuell seien dort nur noch Skiwanderungen möglich. Andernorts etwa rund um Carlsfeld oder Morgenröthe-Rautenkranz war die Loipe am Freitag noch nutzbar, aber nicht mehr optimal, wie die Arbeitsgemeinschaft Kammloipe im Internet informierte.

Auch an den Skihängen zieht sich der Schnee zurück. Am Fichtelberg wurde der Liftbetrieb am Haupthang diese Woche eingestellt, geöffnet ist nur noch die Abfahrt an der Himmelsleiter. Auch andernorts in Sachsen ist Skifahren weiterhin möglich, etwa in Eibenstock und Altenberg.