Bremen - Ein Taxifahrer ist in Bremen von einem Fahrgast mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Der 30 Jahre alte Taxifahrer hatte am Samstag angehalten, um den Fahrgast aussteigen zu lassen. Der Mann bat den Fahrer, zu warten - als er kurz darauf zurückkam, setzte er sich auf den Beifahrersitz und hielt dem 30-Jährigen ein Messer an den Bauch, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Taxifahrer gab dem Mann Geld, der Räuber flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.