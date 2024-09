Bahnreisende im Süden Hamburgs müssen sich in Geduld üben. Wegen einer Störung an einem Stellwerk bei Harburg kommt es zu Behinderungen. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr.

Eine technische Störung in einem Stellwerk am Bahnhof Harburg sorgt für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. (Archivbild)

Hamburg/Harburg - Wegen einer technischen Störung am Stellwerk im Bahnhof Hamburg-Harburg kommt es zu Behinderungen im Nah- und Fernverkehr. Es werde mit Hochdruck an einer Beseitigung der Störung gearbeitet, teilte die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Internetseite mit. Eine Bahnsprecherin sagte auf Nachfrage, es seien Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik nötig. Gesperrt sei der Bahnhof in Harburg deshalb nicht. Die Züge des Fern- und Nahverkehrs könnten langsam an der Stelle vorbeifahren. Deshalb komme es aber zu Verzögerungen. Reisende sollten sich laut Bahn vor Fahrtantritt informieren.

Wie die Bahn weiter mitteilte, sind im Fernverkehr ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin, zwischen Hamburg und Hannover sowie ICE- und IC-Verbindungen zwischen Hamburg und Bremen betroffen. Die Züge verspäteten sich um bis zu 30 Minuten. Zwischen Hannover und Hamburg entfielen auch einzelne Verbindungen, hieß es.

Einschränkungen meldete auch die Bahngesellschaft Metronom. Betroffen waren die Strecken Uelzen-Lüneburg-Hamburg und Bremen-Buchholz-Hamburg. „Es kommt auf beiden Strecken zu erheblichen Verspätungen“, teilte Metronom mit. Einer Prognose zufolge sollten die Einschränkungen bis zum Nachmittag oder frühen Abend andauern. Zunächst hatte die Bahngesellschaft mitgeteilt, Regionalzüge konnten den Hamburger Hauptbahnhof nicht anfahren. Das war ab dem Dienstagmittag den Angaben zufolge aber wieder möglich.