Ein 14-Jähriger nimmt sich die Schlüssel vom Firmenwagen seines Vaters und fährt los. Erst rammt er ein anderes Auto, dann ein Fahrzeug der Polizei. Am Schluss ist er nicht schnell genug.

Berlin - Ein 14-jähriger Jugendlicher ist mit dem Auto seines Vaters durch Berlin-Tempelhof gefahren und hat dabei mehrere Fahrzeuge gerammt, darunter eines der Polizei. Gegen ihn wird inzwischen unter anderem wegen mehrfacher Unfallflucht und Fahrens ohne Führerschein ermittelt, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Der 14-Jährige nahm sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge am Montag den Schlüssel vom Firmenwagen seines Vaters und fuhr los. Am Metzplatz soll er am Vormittag gegen ein anderes Auto gefahren sein. Zeugen, die ihn daraufhin ansprachen, ignorierte er und setzte seine Fahrt fort.

Teenager flieht vor der Polizei

Kurz darauf bemerkten inzwischen alarmierte Polizeikräfte das Fahrzeug in der Friedrich-Wilhelm-Straße und blockierten dessen Fahrweg mit einem Funkwagen. Der 14-Jährige hielt kurz an, gab dann aber wieder Gas und fuhr gegen das Polizeifahrzeug, das durch den Zusammenstoß fahrunfähig wurde.

Nach einer kurzen weiteren Strecke stieg der Teenager dann plötzlich aus dem Auto und rannte los, zusammen mit vier weiteren Menschen aus dem Wagen, der ungesichert weiterrollte und durch einen parkenden Pkw gestoppt wurde. Die Einsatzkräfte nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und nahmen den 14-Jährigen fest. Er wurde anschließend seinen Erziehungsberechtigten übergeben.