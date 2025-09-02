E-Scooter-Crash in Weimar: Zwei Jungen rasen davon, während ein 74-Jähriger schwer verletzt zurückbleibt. Wer kann Hinweise zu den Jugendlichen geben?

Weimar - Zwei Jugendliche haben in Weimar auf einem E-Scooter einen Fußgänger auf dem Bürgersteig angefahren und diesen schwer verletzt. Statt sich um den verletzten 74-Jährigen zu kümmern, fuhren die Jungen nach dem Unfall am Montagnachmittag einfach davon, wie die Polizei mitteilte.

Die Behörde bittet nun um Hinweise zum Unfallhergang und zu den Jugendlichen. Beide Jungen sollen 13 bis 14 Jahre alt sein. Der Fahrer hatte dunkle Haare und trug dunkle Bekleidung, sein Mitfahrer hatte blonde Haare.