Ab 17 Uhr wird der westliche Berliner Ring über das Wochenende voll gesperrt. Grund ist der Abriss einer alten Brücke aus dem Jahr 1937. Wie geht es danach weiter?

Berlin/Brandenburg - Ab dem Nachmittag wird der westliche Berliner Ring (A10) zwischen dem Dreieck Werder und Groß Kreutz voll gesperrt. Wie die Verkehrszentrale Berlin mitteilte, ist die Strecke in beiden Richtungen ab 17 Uhr über das Wochenende bis zum kommenden Montag (5 Uhr) nicht befahrbar.

Grund für die Vollsperrung ist der Abriss einer schadhaften Brücke aus dem Jahr 1937. Danach soll an gleicher Stelle eine neue Brücke entstehen, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Während des Neubaus soll der Verkehr mit Einschränkungen aufrechterhalten werden.