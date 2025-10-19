Tabellenschlusslicht Magdeburg übersteht in Darmstadt erstmals in dieser Saison ein Spiel ohne Gegentor. Die Magdeburger Torflaute hält aber an.

Darmstadt - Das Interimstrainer-Duo Petrik Sander und Pascal Ibold hat mit einem Punkt in Darmstadt einen ersten Teilerfolg erzielt. Beim SV Darmstadt 98 holte der 1. FC Magdeburg ein 0:0. Darmstadts Sergio Lopez sah dabei die Gelb-Rote Karte (82.). Auch wenn der FCM erstmals ohne Gegentor blieb, liegen die Elbestädter mit nun vier Punkten weiter auf Rang 18.

„Für mich ist es ein absoluter Punktgewinn“, sagte Sander bei Sky. „Wir haben wenig Freistöße und Standards zugelassen, das war extrem gut. Die Jungs können Fußball spielen und das muss man ihnen doch lassen. Dann darf ich ihnen nicht die eigene Stärke nehmen und sagen, ich presse dich jetzt in irgendein System“, ergänzte der 64-Jährige.

Das Interimsduo nahm drei Änderungen in der Startelf vor, begann mit Alexander Ahl-Holmström, Philipp Hercher und Falko Michel. An der Orientierung des Teams auf Ballbesitzfußball und der Formation änderte sich nichts. Magdeburg dominierte die Anfangsminuten, ohne wirklich gefährlich zu werden. Dann fanden auch die Gastgeber in die Partie.

Magdeburg vermeidet Risiko

Die Elbestädter versuchten, sich durch Ballaktionen Sicherheit zu holen, entsprechend fehlte das nötige Risiko. Insgesamt blieb die Partie chancenarm - nur Darmstadt schoss in der ersten halben Stunde aufs Tor, scheiterte aber jeweils an FCM-Kapitän Dominik Reimann.

Erst in der Schlussviertelstunde vor der Pause wurde Magdeburg gefährlicher, doch Abschlüsse von Lubambo Musonda und Baris Atik wurden geblockt. Darmstadt wirkte zielstrebiger und gefährlicher, brachte die Kugel aber ebenso wenig im Tor unter.

FCM kann Überzahl nicht nutzen

Auch nach dem Seitenwechsel fehlten beim FCM die Präzision und die ganz klaren Ideen im Angriffsspiel. Die Gastgeber wurden nach einer Viertelstunde wieder aktiver, trafen aber das Tor nicht. Die letzten Minuten musste Darmstadt in Unterzahl agieren, da Lopez Gelb-Rot sah (82.) - eine zu harte Entscheidung. Magdeburg verpasste es allerdings, aus der numerischen Überlegenheit Profit zu ziehen.

Erstmals in der Saison blieb der FCM ohne Gegentor, auch wenn der eine Punkt für den Tabellenletzten zu wenig sein dürfte. Gegen Preußen Münster müssen die Elbestädter dann auch endlich ihre Torflaute beenden - mittlerweile warten sie seit 450 Minuten auf ein Erfolgserlebnis.