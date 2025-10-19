In einem Zimmer bricht ein Brand aus. Schnell dämmen ihn die Feuerwehrleute ein. Die Schäden sind dennoch größer.

Brandenburg/Havel - Ein technisches Gerät hat ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Brandenburg an der Havel ausgelöst. Der Brand brach am Samstagabend in einem Zimmer in der 1. Etage aus, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute konnten das Feuer schnell stoppen.

Allerdings wurde die darunter liegende Wohnung beschädigt und ist zunächst nicht bewohnbar, wie es hieß. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, sie konnte den Angaben zufolge einen technischen Defekt an einem Gerät feststellen. Angaben zum Sachschaden lagen zunächst nicht vor.