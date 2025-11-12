Eintracht Braunschweig muss für mehrere Wochen auf Lino Tempelmann verzichten. Nach einer Knie-OP fällt der Mittelfeldspieler aus.

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss wochenlang auf Lino Tempelmann verzichten. Der 26-Jährige sei nach anhaltenden Knieproblemen operiert worden, teilten die Niedersachsen mit. Dadurch werde Tempelmann der Eintracht „vorerst nicht zur Verfügung stehen“. Bereits bei der 0:2-Heimniederlage gegen den VfL Bochum stand der Mittelfeldspieler zuletzt nicht im Kader.

„Auch wenn es für uns sportlich ein sehr schmerzhafter Verlust ist, war es richtig, dass er sich dem Eingriff nun unterzogen hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.