Der Deutsche Wetterdienst rechnet in dieser Woche mit viel Sonne und Hitze. Bevor die Temperaturen steigen, kann in den kommenden Nächten noch einmal durchgelüftet werden.

Leipzig - Sonne pur und eine Tropennacht: Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich in dieser Woche auf große Hitze gefasst machen. Am Sonntag und Montag solle es nicht ganz so heiß werden, vor allem in den kommenden beiden Nächten kühle es sich ab. Eine gute Möglichkeit, noch einmal durchzulüften, sagte ein Sprecher des DWD.

Am Dienstag sollen dann bei Sonne pur die Temperaturen auf 32 bis 36 Grad Celsius steigen. In der Nacht zu Dienstag bleibt es warm, die Temperaturen fallen in den Ballungsräumen kaum noch unter 20 Grad. Der Mittwoch könnte der heißeste Tag der Woche werden mit Temperaturen von 35 bis 39 Grad, in den Bergen von 29 bis 36 Grad. Auf den Tag folge eine Tropennacht mit Temperaturen um die 20 Grad.

Auch am Donnerstag werde es voraussichtlich noch einmal heiß. Abkühlung soll es in der Nacht zu Freitag geben, wie der Sprecher sagte.