Nachdem Temperaturabsturz am Sonntag wird es diese Woche in Sachsen wieder zunehmend heiß. Es besteht eine teils hohe Waldbrandgefahr.

Dresden - In den nächsten Tagen steigt laut Sachsenforst die Waldbrandgefahr im Freistaat. Am Dienstag ist die Waldbrandgefahr noch sehr differenziert, wie ein Sprecher von Sachsenforst sagte. Im westlichen Teil des Landkreises Leipzig bestehe eine hohe Waldbrandgefahr. Im darum umliegenden Nordwesten von Sachsen gebe es eine mittlere Gefahr und im übrigen Gebiet eine geringe oder sehr geringe Gefahr für einen Waldbrand.

In den darauffolgenden Tagen breitet sich die Waldbrandgefahr jedoch nach den Angaben weiter aus. So bestehe am Donnerstag voraussichtlich fast in ganz Sachsen eine mittlere Waldbrandgefahr, im gesamten nördlichen Gebiet eine hohe und in Nordsachsen sogar eine sehr hohe Gefahr für Waldbrand.