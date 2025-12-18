Die Tennis-Fans in München können sich auf ein Weltklasse-Trio beim Sandplatzturnier freuen. Vorjahressieger Alexander Zverev verrät, was er an München besonders mag.

München - Tennisstar Alexander Zverev schlägt im kommenden Jahr wieder in München auf. Außer dem Weltranglisten-Dritten aus Hamburg haben auch die amerikanischen Profis Taylor Fritz und Ben Shelton ihre Zusage für das Sandplatzturnier in der bayerischen Landeshauptstadt gegeben. Als Sieger oder Finalisten der BMW Open wollen die drei Spitzenspieler auch bei der neuen Auflage vom 11. bis 19. April um den Titel und ein lukratives Preisgeld mitspielen.

Zverev: „München ist wie ein zweites Zuhause“

Allen voran Titelverteidiger Zverev. Dreimal konnte der 28-Jährige das traditionsreiche Turnier gewinnen, darunter auch die allererste Ausgabe als höhergestuftes ATP 500 Event in diesem Jahr. „München hat für mich einen festen Platz im Kalender und fühlt sich jedes Mal wie ein zweites Zuhause an. Die Unterstützung und Atmosphäre ist einfach unfassbar und ich freue mich sehr, im April zurückzukommen“, sagte Zverev laut Mitteilung. Gemeinsam mit Philipp Kohlschreiber ist Zverev Rekordmeister auf der Anlage des MTTC Iphitos.

Nach seinem gegen Jan-Lennard Struff verlorenen Finale von 2024 und seiner verletzungsbedingten Absage in diesem Jahr kehrt der Weltranglistensechste Fritz an den Aumeisterweg zurück. Komplettiert wird das Weltklasse-Trio vom diesjährigen Finalisten Shelton. Der US-Profi belegt aktuell Nummer neun der Weltrangliste, stand in diesem Jahr sogar bereits auf Rang fünf. Im Vorjahr unterlag Shelton im Endspiel gegen Zverev.

Turnierdirektor: Zeichen für Attraktivität des Turniers

„Dass diese drei Spieler erneut bei uns aufschlagen, ist ein starkes Zeichen für die Attraktivität unseres Turniers. Es unterstreicht unseren Anspruch, den Fans in München Tennis auf absolutem Weltklasse-Niveau zu bieten“, sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen. Zverev, Fritz und Shelton werden bereits am Montag (13. April) und Dienstag (14. April) in ihre ersten Matches starten.