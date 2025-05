Das Turnier in Grunewald zieht auch in diesem Jahr zahlreiche Topstars an, die sich hier für Wimbledon einspielen wollen. Doch es gibt auch finanzielle Anreize.

Berlin - Beim Tennis-Turnier in Berlin schlägt fast die komplette Weltelite auf. Für das Rasenturnier vom 14. bis 22. Juni in Grunewald haben neun Top-Ten-Spielerinnen gemeldet, von den besten 18 der Weltrangliste wollen 17 beim WTA-500-Event an den Start gehen. Darunter sind sieben Grand-Slam-Turniersiegerinnen. Das teilten die Veranstalter bei einer Pressekonferenz in der britischen Botschaft mit.

„Wir hatten immer ein gutes Feld in Berlin, aber dieses Jahr ist es noch mal durch die Decke geschossen“, sagte Andrea Petkovic. Die Ex-Spielerin soll in ihrer neuen Rolle als „Director of Excitement“ die Berlin Tennis Open voranbringen.

Das Turnier auf der Anlage des LTTC „Rot-Weiß“ ist für die Stars eine wichtige Vorbereitung auf den Rasenklassiker Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres in London beginnt eine Woche nach dem Finale im Steffi-Graf-Stadion.

Auch Deutschlands beste Spielerin ist dabei

Gemeldet sind unter anderem die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus und US-Star Coco Gauff als Nummer zwei der Welt. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Eva Lys, die Hamburgerin erhielt für das prestigeträchtige Turnier an der Hundekehle eine Wildcard.

Insgesamt sind 28 Einzelspielerinnen und 16 Doppelpaare im Hauptfeld am Start. In diesem Jahr gibt es ein Rekordpreisgeld in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar zu gewinnen.