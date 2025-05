Die nächste Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt findet in Lutherstadt Wittenberg statt. Doch möglicherweise klappt es nicht wie vorgesehen im Jahr 2027.

Lutherstadt Wittenberg - Der Termin für die nächste Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt wackelt. „Eine Landesgartenschau in der Lutherstadt Wittenberg wird wahrscheinlich nicht im Jahr 2027 zu realisieren sein“, teilten die Stadt und die Landesgartenschaugesellschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Hintergrund sind den Angaben zufolge Planungsherausforderungen auf dem Hauptausstellungsgelände, offene Fördermittelbescheide sowie Genehmigungsverfahren. Auf dem Gelände müssen etwa Altlasten beseitigt werden. Ziel ist es, die brachliegende Fläche auf Dauer wieder nutzbar zu machen.

„Die endgültige Entscheidung dazu ist in Abstimmung mit den Ministerien und Behörden noch in diesem Jahr zu treffen“, hieß es mit Blick auf den Termin. Man halte an dem Vorhaben fest, die Landesgartenschau in einem Umfang und einer Qualität zu realisieren, die den Erwartungen der Besucherinnen und Besucher entspreche.