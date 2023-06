Dresden - Die nächsten Kommunalwahlen in Sachsen finden am 9. Juni 2024 statt - parallel zur Wahl des Europäischen Parlaments. Den Termin gab Innenminister Armin Schuster nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Dresden bekannt.

„Die kommunalen Ämter und Mandate bilden die Herzkammer unserer Demokratie. Hier werden die direkt vor Ort spürbaren Entscheidungen gestaltet“, sagte Schuster. Der CDU-Politiker warb dafür, dass sich möglichst viele Menschen eine Kandidatur und Mitarbeit in ihrer Gemeinde und in ihrem Landkreis zutrauen.

Seit 1994 werden die Kommunalwahlen parallel zur Europawahl durchgeführt. Grund für das Zusammenlegen der Wahltermine ist es, Kosten zu sparen und die Wahlbeteiligung zu erhöhen.