2027 sollen ein neuer Oberbürgermeister in Sachsens größter Stadt gewählt werden. Für den exakten Termin gibt es jetzt einen Vorschlag.

Leipzig - Die Leipzigerinnen und Leipziger sollen am 21. Februar 2027 einen neuen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wählen. Diesen Termin hat die Verwaltung dem Stadtrat zur Abstimmung vorgeschlagen. Ein möglicher zweiter Wahlgang würde einen Monat später am 21. März stattfinden. Gesucht wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Burkhard Jung (SPD), der seit 2006 an der Spitze von Sachsens größter Stadt steht.