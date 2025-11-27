weather wolkig
  3. Stadtrat muss entscheiden: Termin für Oberbürgermeisterwahl in Leipzig

2027 sollen ein neuer Oberbürgermeister in Sachsens größter Stadt gewählt werden. Für den exakten Termin gibt es jetzt einen Vorschlag.

Von dpa 27.11.2025, 15:22
Wer wird künftig an Leipzigs Stadtspitze stehen? (Archivbild)
Jan Woitas/dpa

Leipzig - Die Leipzigerinnen und Leipziger sollen am 21. Februar 2027 einen neuen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wählen. Diesen Termin hat die Verwaltung dem Stadtrat zur Abstimmung vorgeschlagen. Ein möglicher zweiter Wahlgang würde einen Monat später am 21. März stattfinden. Gesucht wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Burkhard Jung (SPD), der seit 2006 an der Spitze von Sachsens größter Stadt steht.