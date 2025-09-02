Wie viel die Autoversicherung kostet, bestimmt auch die Regionalklasse. Verursachen Fahrer einer Region eher viele Schäden, wird es dort teurer. Das trifft nun auch mehrere Orte in Niedersachsen.

Hannover/Bremen - Knapp 500.000 Autofahrer in Niedersachsen müssen mit einer höheren Einstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung rechnen. Das ist das Ergebnis der Neu-Bewertung der Unfallrisiken, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Teurer wird es unter anderem in Osnabrück, Uelzen und Wolfenbüttel. Auch die Landkreise Rotenburg, Nienburg und Göttingen (Land) rutschen in eine höhere Regionalklasse.

Versicherer können die Statistik für neue Verträge ab sofort anwenden - bei bestehenden Verträgen zum nächsten Versicherungsjahr. Regionalklassen geben Auskunft über den Schaden, den Fahrer aus einem Zulassungsbezirk verursachen. Je höher die Regionalklasse ist, desto höher fällt tendenziell der Versicherungsbeitrag aus. Über die Beitragshöhe entscheiden außer der Regionalklasse weitere Faktoren wie das Auto, das Nutzeralter und die Zeit ohne Unfall.

Im Wendland kracht es am seltensten

Rund 290.000 Versicherte in Göttingen (Stadt), Cloppenburg, Holzminden, Friesland und Wesermarsch profitieren laut GDV von günstigeren Regionalklassen. Die beste Schadenbilanz erreichte den Angaben zufolge erneut der Kreis Lüchow-Dannenberg; am schlechtesten war die Schadensbilanz wie im Vorjahr in Hannover.

Weniger Veränderungen gibt es bei der Kaskoversicherung, die für Schäden am eigenen Auto aufkommt: Von den rund 3,9 Millionen Kaskoversicherten rutschen rund 240.000 in eine höhere und etwa 300.000 in eine niedrigere Klasse.

Bremen bleibt günstige Großstadt

In Bremen gelten der Regionalstatistik zufolge weiterhin gute Schadenbilanzen und niedrige Regionalklassen. Im kleinsten Bundesland bleibe es in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei der Regionalklasse 7. Damit ist Bremen bundesweit die zweitgünstigste Großstadt mit mehr als 300.000 Einwohnern nach Münster. Hannover (Stadt) wird dagegen unverändert in Regionalklasse 9 eingestuft. Wilhelmshaven als zweitteuerste Stadt im Nordwesten liegt unverändert in Regionalklasse 8.

Etwas teurer wird es in Bremerhaven, aber nur in der Teilkasko: Die rund 20.000 Teilkaskoversicherten dort rutschen in eine höhere Regionalklasse. Für alle anderen rund 230.000 Autofahrenden in Bremen und Bremerhaven ändert sich laut GDV nichts.