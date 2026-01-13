2025 wurde alles teurer? Wo das tatsächlich der Fall war und bei welcher körpernahen Dienstleistung das besonders aufgefallen ist.

Zum Beispiel für Kaffee mussten die Menschen in Thüringen 2025 tiefere in die Tasche greifen als im Jahr zuvor. (Symbolbild)

Erfurt - Für die Menschen in Thüringen ist das Leben im vergangenen Jahr etwas teurer geworden. Für ihren Lebensunterhalt mussten sie laut Mitteilung des Landesamts für Statistik durchschnittlich 1,7 Prozent mehr ausgeben als im Jahr 2024.

Besonders hart traf es etwa Fans von Kaffee, Tee und Kakao: Für diese Getränke verzeichneten die Statistiker mit 14,8 Prozent den größten Preisanstieg. Aber auch Bildung kostete durchschnittlich 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Deutliche Preissteigerungen gab es etwa auch bei Restaurant- und Hotelbesuchen sowie bei Alkohol und Tabakwaren mit jeweils 3,0 Prozent mehr.

Haarschnitt vor Weihnachten 4,7 Prozent teurer

Auch manche Dienstleistungen wurden deutlich teurer. „Thüringerinnen und Thüringer, die sich vor Weihnachten noch einmal ihre Haare schneiden und färben lassen wollten, mussten im Vergleich zum Vorjahr tiefer in die Tasche greifen“, nannten die Statistiker ein konkretes Beispiel. Demnach klettern die Preise für Friseurleistungen und anderen Dienstleistungen im für Körperpflege Dezember 2025 im Vorjahresvergleich um 4,7 Prozent nach oben.

Wiederum auf den Jahresdurchschnitt 2025 betrachtet, fielen die Preise für Heiz-Öl und Kraftstoffe um 3,1 Prozent im Vergleich zu 2024. Bei Strom, Gas und anderen Brennstoffen sanken Kosten demnach gar um 8,4 Prozent