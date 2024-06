Fußball: Bundesliga, RB Leipzig - Borussia Dortmund, 31. Spieltag in der Red Bull Arena. Leipzigs Spieler Castello Lukeba am Ball.

Leipzig - Castello Lukeba von Fußball-Bundesligist RB Leipzig fährt womöglich zu den Olympischen Spielen. Auswahl-Trainer Thierry Henry nominierte den Verteidiger für das vorläufige Aufgebot für das Turnier vom 24. Juli bis 10. August. 25 Spieler beziehen vom 16. Juni an ein Trainingslager in Clairefontaine, 18 Spieler darf dann der Turnier-Kader umfassen.

Lukeba hatte zuvor auf eine EM-Nominierung gehofft, war bei der starken Konkurrenz in der Équipe Tricolore aber leer ausgegangen. In Leipzig hatte sich der aus Lyon geholte Innenverteidiger gleich im ersten Jahr einen Stammplatz erkämpft. In der Bundesliga kam der 21-Jährige zu 32 Einsätzen, stand dabei 24-mal in der Startelf. Im Oktober 2023 feierte Lukeba sein Länderspiel-Debüt.

Im olympischen Turnier trifft Frankreich in der Gruppe A auf Kolumbien, Kanada und Neuseeland. Es sind nur U23-Mannschaften zugelassen, allerdings dürfen drei Spieler älter sein.