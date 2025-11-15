Der FC Erzgebirge Aue hat einen neuen Aufsichtsrat und ein neues Präsidium. Die Finanzlage ist ausgeglichen.

Aue - Thomas Schlesinger ist neuer Präsident des Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Der bisherige Vizepräsident wurde vom neugewählten Aufsichtsrat in das Amt berufen. An der Jahreshauptversammlung nahmen 546 Mitglieder teil. Sie erfuhren, dass der Verein im Geschäftsjahr 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 bei einem Gesamtaufwand von 13.600.700 Euro ein Plus von 39.900 Euro verzeichnete. Das Eigenkapital des Vereins betrug 165.000 Euro.